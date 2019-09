Harkemase Boys spekt de kas mei wedstriid tsjin FC Grins

Dennis van Duinen waard man fan de wedstriid mei syn goal. In volley fan de râne fan it sechtjinmetergebiet fleach de krusing yn. Boppedat wie it de iennige goal. Van Duinen makket de lêste tiid faker moaie goals. "Ze gaan er momenteel lekker in ja."

Blunder

Dochs stiet Van Duinen by it grutte publyk bekend om syn blunder yn 2017 tsjin Capelle. "Ik had het er niet meer over, maar misschien helpt dit nog een beetje."