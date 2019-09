FNP Achtkarspelen lilk: Wêrom moatte wy staken ferset gaswinning út de media fernimme?

De partij fynt it nuver dat de gemeenteried net ynljochte is oer dat beslút. De FNP moast út de media fernimme dat Achtkarspelen him delleit by fierdere gaswinning yn Surhusterfean.

Fierder fynt de FNP it apart dat oare gemeenten lykas Smellingerlân wol in brânbrief ûndertekene hawwe oan de minister oer mooglike ierdbevingen troch de gaswinning.

Yn april makke it kolleezje fan B&W noch wol beswier, mar dat waard ôfwiisd troch it ministearje fan Ekonomyske Saken. Langer trochgean mei gaswinning yn lytse fjilden lykas Surhústerfean past yn it belied fan it ministearje.