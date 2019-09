HEA! Spuiend sile op de TX33

Klaas Arie Beks is toutsjelûker op it 100-jier âlde fiskersskip de TX33. Presys 40 jier lyn belibbe hy as studint in grut aventoer op it skip. Op syn reis nei Denemarken en Sweden waard Beks o sa mislik fan de hege weagen en rekke hy dweiltrochwiet fan it seewetter. Oerenlang koarje en doe begûn syn maat ek noch in aai te bakken...