Gjin Aldi yn Frjentsjer nei útspraak Ried fan Steat

Neffens de Ried fan Steat hat de gemeente Waadhoeke terjochte wegere om in Aldi-supermerk te festigjen yn in âld bedriuwspân oan de Harlingerweg yn Frjentsjer. De Harlingerweg leit bûten it sintrum fan Frjentsjer en it belied fan de gemeente is om allinnich supermerken ta te litten yn it sintrum of der krekt bûten. Dit is om leechstân yn it sintrum foar te kommen.