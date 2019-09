Holwert oan See freget opnij jild fan it Ryk

De inisjatyfnimmers binne de stichting Holwerd aan Zee, de waadferiening, de fûgelbeskerming en It Fryske Gea. Sy neame de ôfwizing fan it Ryk in 'miste kâns'.

Earder hat de ryksoerheid al fiif miljoen euro tasein. Fierder jouwe de provinsje, de gemeente Noardeast-Fryslân en de Nationale Postcode Loterij in bydrage.

It plan is om by Holwert in trochbraak yn de dyk te meitsjen. Dêrefter komt in slinke mei in kwelder te lizzen, mei kânsen foar de natuer en toerisme.