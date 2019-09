Gysbert-winner Aggie van der Meer: "Ik bin der hiel bliid mei"

Moarns betiid stie deputearre Sietske Poepjes by har foar de doar. "Ik herkende frou Poepjes fuort, doe tocht ik dy komt net samar del. En doe kaam de media der achteroan mei al dy apparatuer."

Sels stiet se net stil by har leeftiid, se is 92 jier. "Ik wit hoe âld ik bin, mar stean der net by stil. As ik mar de tiid ha om de krante te lêzen en te skriuwen."

Se fynt de priis in erkenning. "In oar hie ek kinnen, it is mar krekt wat de sjuery belangryk fynt." De priis is foar har hiele oeuvre, dat is wol earder dien by eardere winners, lykas by Durk van der Ploeg yn 2011.

It krijen fan de belangrykste literêre priis betsjut net dat se klear is mei skriuwen. "As ik achteroer hingje, dan bin ik ferlern. Ik doch it om't ik it moai fyn om te dwaan."