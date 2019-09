Nij laboratoarium op Teksel makket Waadûndersyk effisjinter en rapper

Gas en sâlt

Ien fan de ûndersiken dêr't op dit stuit oan wurke wurdt hat te krijen mei gaswinning ûnder it Waad. Der wurdt sjoen nei drûchfallende platen, en yn hoefier't gas- of sâltwinning it makliker of dreger foar fûgels makket om fretten te finen. Dit kin konsekwinsjes hawwe foar de fergunning fan bygelyks de NAM, of foar de sâltwinning ûnder it Waad. By it twadde projekt wurdt der benammen ûnder wetter sjoen.

It nije laboratoarium op Teksel helpt dizze ûndersiken, trochdat it wurk no effisjinter en yn in gruttere kapasiteit dien wurde kin. En dat is goed nijs foar it Waad, om't de resultaten dan flugger beskikber binne.