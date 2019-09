MCL is foar de Friezen it meast favorite sikehûs

Ynwenners fan ús provinsje fine it Ljouwerter sikehûs it meast sympatyk en deeglik, mei bysûnder freonlik personiel. Twa jier lyn wie it Grinzer UMCG noch favoryt by de Friezen, mar dy is no ynhelle troch it MCL. Op it mêd fan de saakkundichheid fan de doktoaren skoare beide sikehuzen wol like heech.

Oare sikehuzen

Nij Smellinghe yn Drachten stiet al tsien jier op plak trije fan favorite sikehuzen fan de Friezen, folge troch de Tjongerskâns op It Hearrenfean en sikehûs Antonius yn Snits.