Yn de takomst sjen mei Age-readers fan it MCL

Benammen de data fan it "Lifelines" projekt hat holpen by de kreaasje fan it apparaat. Lifelines is in grutskalich ûndersykprogramma yn it Noarden mei as doel better te begripen hoe't minsken sûner âld wurde kinne. De Age-reader is in moai foarbyld fan de takomst fan de sûnenssoarch wêrby't der hieltyd better foarsein wurde kin wat minsken te wachtsjen stiet.

Guon minsken wolle leaver net al te folle witte fan de takomst, mar by de gearkomste yn it MCL wie dat tiisdei net it gefal. Yn de pauze wiene der in protte oanwêzigen dy't harren "AGE" skoare graach witte woene.