Harkemase Boys treft FC Grins yn earste ronde om KNVB-beker

Harkemase Boys hat him hjirmei pleatst foar it lanlik bekertoernoai. Yn de earste ronde treffe de Friezen foar it earst sûnt 2013 (NEC, 0-8) wer in earedifyzjeploech. Se nimme it dan nammentlik op tsjin FC Grins. De wedstriid wurdt spile op 29, 30 of 31 oktober.

Dy earste ronde smyt de klup sawiesa 10.000 euro op. Dêr komme de fertsjinsten fan de kaart- en drankferkeap noch by. Harkemase Boys wol fan de winst de klaaikeamers útwreidzje, omdat it oantal leden de ôfrûne tiid tanaam is.