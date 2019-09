Histoarje Holwerter famyljebedriuw optekene yn boek

It boek kaam ta stân troch in tafallige moeting yn Eindhoven. Leafhawwer fan histoaryske auto's en frachtweinen Dirk de Jong brocht in besite oan it DAF-museum. Dêr trof De Jong in frijwilliger, dy't fuort oer it bedriuw 'Brouwers Carrosserie en Wagenbouw' begûn, doe't er hearde dat er út Dokkum kaam.

DAF makke yn it ferline allinnich mar sjassys, en ferkocht dy ûnder oare oan Brouwers Carrosserie en Wagenbouw, dat fan 1914 oant 1979 bestie. It bedriuw makke dêr ûnder oare bedriuwsauto's, bussen en lykweinen fan. It bedriuw hat twa wrâldoarloggen oerlibbe troch op tiid en tûk materialen yn te slaan.