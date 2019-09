Begrutting provinsje Fryslân sakket nei 430 miljoen euro

De begrutting is no in stik lytser, omdat de provinsje op dit stuit folle minder grutte projekten útfiert, lykas akwadukten en nije autodiken as De Heak om Ljouwert of de Sintrale As. Boppedat binne de Nuon-jilden fierhinne op. Om alle ambysjes foar it kommend jier wier te meitsjen, wol de provinsje besykje om mear jild út Den Haag en Brussel te heljen, seit deputearre Sander de Rouwe fan finânsjes.

Europeeske wike foar de regio's

It provinsjaal bestjoer sit yn oktober in hiele wike yn Brussel foar de Europeeske wike foar de regio's, om te netwurkjen, temagearkomsten te organisearjen, mar ek om te fernimmen hoe't Fryslân it bêste gading meitsje kin nei Europeeske fûnsen. "Omdat we sels minder finansjele middels hawwe, is gearwurkje hieltyd wichtiger; op lokaal, regionaal en Europeesk nivo", seit De Rouwe dêroer.

Enerzjytransysje

De provinsje wol takommend jier 'stappen sette' mei de enerzjytransysje. De provinsje wol hjirfoar in Regionale Enerzjy Strategy ûntwikkelje yn gearwurking mei gemeenten, it Wetterskip en enerzjypartners. Fierder wol de provinsje jild frijmeitsje foar ferkearsfeiligens, en de tema's feangreidegebiet en lânbou.