Boereprotest op 1 oktober: "We moatte derfoar soargje dat we it mei-inoar oplosse"

Oprop D66 wie de druppel

De resinte oprop fan D66-keamerlid Tjeerd de Groot om de sektor mei 50 persint yn te krimpen om it stikstofprobleem op te lossen, is de druppel wêrtroch't de amer no oerrint by de boeren. Ek de kommisje Remkes, dy't út namme fan it kabinet ûndersyk docht nei it stikstofprobleem, koerst oan op in krimp fan de lânbou.

Neffens de boeren docht de sektor al in hiel soad om dizze problemen temjitte te kommen. Mar fanút de maatskippij en de polityk wurdt dit net wurdearre. It liket wol as krije boeren oeral de skuld fan.