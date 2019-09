Lucy Hoekstra folbringt kuiertocht fan 570 km tsjin RLS

"Ik ha it helle!", fertelt Lucy entûsjast. Mar it wie net maklik. Underweis hat se har wolris ôffrege wêr't se krekt oan begûn wie. "It gie mei ups en downs. Mar de measte dagen ha ik der wol fan genietsje kind." Underweis hat se in soad minsken moete, dy't in stikje mei rûnen. "De measte etappes ha ik allinnich rûn, mar as der dan minsken mei rûnen, dan wie it in groepke."

Untdekkingstocht

Lucy keas foar Denemarken omdat har sus dêr wennet. "Do komst yn in gebiet dêr'st hast nea komst, dus dat wie in ûntdekkingstocht. It wie hiel moai." Wat Lucy benammen bysûnder fûn, wie dat guon minsken har spontaan iten en drinken of in lift oanbeane. "Minsken fregen ek wat ik no krekt die en wêrom. Yn Glückstadt ha ik twa froulju ferteld oer RLS en sy seiden: 'hé, dat komt my hiel bekend foar, dat ha ik ek! Ik bin dus net gek!'"