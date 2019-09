Earste dei heger berop A7-blokkearders: fiif fertochten foar de rjochter

Yn it heger berop tsjin in groep fan A7-blokkearders hawwe tiisdei fiif fertochten oan it wurd west. Se stean terjochte foar harren belutsenens by de blokkade fan de grutte dyk A7 twa jier lyn, mei de lanlike yntocht fan Sinteklaas. Ferline jier waarden se feroardiele ta taakstraffen, omdat se neffens de rjochtbank gefaar feroarsake hiene en oaren it rjocht op demonstraasje ûntnaam hiene.