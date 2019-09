Nim dyn húsdier mei nei spesjale Dieredei-Iepen Up Live

Wat kinne de besikers ferwachtsje?

Eltsenien is dy jûn wolkom mei syn of har húsdier. Bern, âlden en alles dêr tuskenyn, krije dy jûn de kâns om te fertellen wêrom oft krekt har of syn bist it leafste bist fan de wrâld is.

Hoe kinne minsken meidwaan oan dizze jûn?

Dat kin troch in sprekbeurt te hâlden, in gedicht te skriuwen of in lietsje te sjongen oer it leafste poeske, knyn, hûn of hynder. Mei of sûnder foto's of filmkes. Of noch moaier, nim it favorite bist mei nei IepenUp live en lit it sjen oan it publyk.

Hoe kinne de bern harren opjaan, as se wat oer harren leafste bist sizze wolle?

Dat kin troch harren oan te melden by omropfryslan.nl/iepenUP. Klik op de button en der ferskynt in opjefteformulier dêr't namme, telefoannûmer en it bist op ynfolle wurde kin. Set der foaral by wêrom't krekt dat poeske of dy goudfisk de leafste of moaiste is, of hiel bysûnder.

Hoe sjocht de jûn der fierder út?

Der komme ek nochferskate Fryske dichters mei spesjale poëzij oer bisten. En ek noch spesjaal omtinken foar in stichting yn Fryslân dy't har dwaande hâldt mei de opfang fan strjithûnen en mishannele bisten út Roemenië. Dêrnjonken sille ferskate artysten sjonge oer har favorite húsdier of oarssoarte bisten