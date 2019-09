Plysje op syk nei tsjûgen fan berôving yn Stiens

De Hallumer waard yn de Wylpstrjitte oansprutsen troch fjouwer, foar him ûnbekende, jonges. Ien fan dizze jonges pakte syn telefoan ôf, wêrnei't der rûzje ûntstie. Hjirby krige it slachtoffer in klap mei in boksbûgel tsjin syn holle. Hy rekke efkes út de tiid. Doe't hy bykaam, hie hy syn telefoan werom, mar wie syn beurs fuort.

De man út Hallum moast troch in dokter oan syn ferwûningen behannele wurde. De plysje hat no kamerabylden online set en is op syk nei tsjûgen fan de mishanneling, of nei minsken dy't wat werkenne op de kamerabylden.