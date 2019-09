Sushi en wynmûnen: Fryske filmmakkers meitsje film oer Japan

De makkers wolle de sjoggers sjen litte dat der in iuwenlange bân bestiet tusken Japan en Nederlân mei útwikseling fan kultueren. De Japanske taal hat sels wurden mei in Nederlânske achtergrûn.

Neffens Bijma is it Japanske 'orugoru' foar 'spyldoaze' ôflaat fan it Nederlânske 'orgel'. "En 'luilak' is in het Japans 'dontaku', wat afgeleid is van het Nederlands 'zondag', oftewel onze 'luie dag." Wurden dy't ek noch oerienkomme, binne: arbeid (arubaito), dan (dansu), scalpel (mesu) en trap (torappu).

Ien fan de folgjende projekten is What's cooking op Tûvalû, wêrby't de Friezen in film meitsje sille oer it eilân yn de Stille Súdsee.