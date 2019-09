Gemeente Ljouwert en ûndernimmers tekenje 'Green Deal'

In soad ûndernimmers dy't it ferdrach tekenen, hawwe pakketbedriuwen. No komme der alle dagen noch in hiel soad bestelbuskes en frachtweinen Ljouwert yn riden, wylst dat neffens in soad bedriuwen ek sammele wurde kin. Dat soe yn ferskate depots kinne krekt bûten de stêd, wêrnei't it mei elektryske buskes nei de winkels brocht wurdt. Guon bedriuwen dogge dat al en in soad oare bedriuwen binne fan doel dêr no mei te begjinnen.