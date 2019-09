Spesjaal nûmer foar dupearre reizgers Thomas Cook

Ungerêste Friezen

Reisburo VakantieXperts yn Ljouwert krige juster in soad tillefoantsjes fan ûngerêste reizigers nei oanlieding fan it fallisemint fan reisoanbieder Thomas Cook. VakantieXperts is mei D-Reizen de grutste oanbieders fan reizen fan Thomas Cook. It bedriuw wurket mei ferskate senario's. Minsken dy't al mei fakânsje binne, wurdt oanret om kontakt op te nimmen mei de reislieding fan Thomas Cook. Minsken dy't boekt ha mar noch net fuort binne, krije de mooglikheid om de reis om te boeken by in oare organisaasje. As minsken wolle, kinne se ek har jild werom krije.