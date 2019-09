LIVEBLOG: Folgje hjir it heger berop fan de 'blokkearfriezen'

De maksimale taakstraf waard ferline jier troch de rjochtbank jûn oan Jenny Douwes, sy wurdt sjoen as it boechbyld fan de groep. Fyftjin fan de blokkearfriezen giene nei de útspraak fan de rjochter net yn heger berop.

Douwes waard feroardiele om't se in oprop op Facebook set hie, om anty-Swarte Pyt demonstranten tsjin te hâlden. Dy soene nei Dokkum wolle om te protestearjen tsjin de oanwêzigens fan Swarte Pyt by de lanlike yntocht fan Sinteklaas. De minsken dy't terjochte steane joegen by de rjochtsaak hast allegearre oan dat se by fersin yn de blokkade telâne kaam wiene, mar dat leaude de rjochtbank net.

De njoggentjin moatte har no foar it hôf yn Ljouwert ferantwurdzje foar it tsjinhâlden fan in legale demonstraasje, en it blokkearjen fan in sneldyk. Dêrfoar hat it gerjochtshôf trije dagen útlutsen. Tongersdei wurde de strafeasken útsprutsen, en hâldt de ferdigening it pleit.

Omrop Fryslân is by de sitting oanwêzich en sil alle dagen ferslach dwaan fan it heger berop.