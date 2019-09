FNP-fraksje Noardeast-Fryslân yn noed oer beamwâlen

Beamwâlden binne tige weardefol foar it bioferskaat en dêrmei ek foar fûgels en ynsekten. De FNP wol no fan it kolleezje witte hoe't it ûnderhâld fan de wâlen regele is en oft de eigeners fan beamwâlen ek ynformearre en stimulearre wurde om gebrûk te meitsjen fan eventuele subsydzjes.

De fraksje wol ek witte oft der taferjoch is op it ûnderhâld fan de wâlen.