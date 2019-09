Plysje manmachtich op syk nei man mei fjoerwapen yn Harns

Neffens in wurdfierder fan de plysje waard de fertochte persoan as earste opmurken troch in omstanner, yn de buert fan in tankstasjon oan de Kanaalwei yn Harns. Doe't dy de persoan oanspruts, waard er bedrige mei in fjoerwapen.

De plysje wie moandeitejûn mei meardere weinen yn de buert fan it tankstasjon oanwêzich.

Minsken yn Harns waarden fia Burgernet oproppen om út te sjen nei in man, mei swarte klean en swarte moffen oan, fanwege in bedriging mei in fjoerwapen. De plysjewurdfierder seit mei klam dat it net dúdlik is oft it wapen echt is. It kin ek wat wêze dat dêr bot op liket.

It is net dúdlik wat de man mei it fjoerwapen fan plan wie yn de buert fan it tankstasjon.