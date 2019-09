SC Cambuur wint fan Jong PSV nei reade kaart en spektakulêr doelpunt

Yn Eindhoven stie der in jong alvetal fan Jong PSV tsjinoer de ploech fan trainer Henk de Jong. De Eindhovenaren wiene as earste gefaarlik, mar Cambuur krige nei 15 minuten de earste grutte kâns. Robert Mühren koe in foarset fan rjochts krekt net efter keeper Van de Meulenhof koppe.

Net folle letter krigen de Ljouwerters wer in kâns. Yn earste ynstânsje kaam Mac-Intosch net foarby Van de Meulenhof en Oratmangoen krige de rebound net efter de keeper.

Trije grutte kânsen

Yn de rin fan de earste helte wie it Cambuur dat hieltyd gefaarliker waard. Yn de 35e minút waard in bal fan Mühren fan de line helle troch de keeper. Erik Schouten krige net folle letter wer in grutte kâns, mar fan tichtby gie de bal sintimeters njonken.

Krekt foar it rêstsinjaal like Issa Kallon de Ljouwerters mei in stifke wol op foarsprong te setten. Allinich stie dizze kear de peal yn 'e wei. Oan de oare kânt kamen de beloften fan PSV der noch út, mar Ledzema hie it fizier net op skerp.