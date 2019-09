Epke Zonderland mei nei WK yn Stuttgart nei slagge tests

De leste wiken siet der in opgeande line yn, seit Zonderland. In twadde test, ôfrûne wykein op It Hearrenfean, joech him in better gefoel. "Dizze wike kin ik noch lekker traine op It Hearrenfean en dêrnei gean ik nei Stuttgart dêr't ik ek noch tiid hat om te wurkjen oan de kondysje."

Kommende wiken bepalend

"De kommende twa wiken binne noch wol bepalend," jout hy oan. "It soe moai wêze as ik noch stappen meitsje kin."

Zonderland tinkt net dat hy reserve wurdt yn de opstelling. "Yn teory kin it. Mar ik sil net de reserve op my nimme om't ik gjin mearkamper bin. Mar as ik in weromslach haw, kinne sy noch wol oare jonges yn it team sette. Dus it bliuwt noch spannend."