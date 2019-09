Mooglike kampioensrace Nyck de Vries is 'Wedstriid fan de Wike'

Autokoereur Nyck de Vries fan Twellingea kin him oankommend wykein kroane ta kampioen fan de Formule 2. Dêr is noch noait earder in Nederlanner yn slagge. De koereurs fan de Formule 2 race sneon en snein yn it Russyske Sotsji. It is de 'Wedstriid fan de Wike' by Omrop Fryslân.