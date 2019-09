Wetterskip docht proef mei robotmeaner op Seedyk by Moddergat

Wat is der dan mis mei ús skiep? Dat wie wat ien op Twitter oan Wetterskip Fryslân frege. De organisaasje joech mei in knypeach antwurd: "Er is niets mis met de schapen, deze trappen de grasmatten mooi aan zodat deze keurig blijven liggen. Alleen zijn er niet altijd genoeg schapen die het gras bij kunnen houden."

Meiwurker Jan Wolters fan it Wetterskip jout op de dyk lykwols oan dat der noch in oare reden is: "Der is ek wat rekreative druk om't der ek minsken op de dyk komme. Dêr kinne je gjin skiep by hawwe." Mei oare wurden: oars soene besikers fan de Seedyk yn de stront omstappe.

Gjin trekkers mear

Eartiids gie it Wetterskip mei in trekker mei in meaner der efter oer de dyk. Wolters: "Somtiden barde dat wol eltse wike in kear. Mar wy wolle eins CO2-neutraal wêze en der is no nije apparatuer op de merk. Dêrom wolle wy sjen oft dat ek wurket." De proef past yn de inisjativen foar de doelstelling fan it Wetterskip om yn 2030 klimaatneutraal te wêzen.

Proef

It is foarearst in proef, want der binne wol wat betingsten. "Hoe wurket it? Litte minsken de meaner mei rêst? Wat binne de kosten fan it ûnderhâld? Hoefolle bunder kin de masine oan? Uteinlik sille wy sjen oft it breder tapasber is," seit Wolters.

De meaner soe gefoelich wêze kinne foar dieverij, mar dêr hat it Wetterskip oan tocht. "Der stiet in kamera op en yn it apparaat sels sit in stjoerderke, dus hy is werom te finen."