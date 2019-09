Studinten fan ROC De Friese Poort iepenje 'oefenwinkels' op it Saailân

Studinten fan ROC Friese Poort iepenje dizze wike eigen 'oefenwinkels' yn winkelsintrum Saailân yn Ljouwert. It binne tydlike winkels, dêr't de studinten de teory fan skoalle yn praktyk bringe kinne: bygelyks it fersoargjen fan in lunch of in skjintmebehanneling. Der wurdt gearwurkje mei dosinten en bedriuwen. Eins soe dit projekt yn it nije Cambuur-stadion iepenje, mar dat slagge net om't de bou dêrfan letter útein set. Oant dy tiid is der dus plak fûn yn de lege plakken fan it winkelsintrum.