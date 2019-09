VVD Tytsjerksteradiel: "Kontenerleechfoarbyld Hearrenfean doocht net"

Dochs noch tefolle ôffal

Wethâlder Jaap van Veen fan de gemeente Hearrenfean fertelt dat se yn 2017 it leegjen fan de konteners mei húshâldlik ôffal fan ien kear yn de twa wiken op ien kear yn de trije wiken set hawwe. Mar dat is yn 2018 weromdraaid, omdat it net genôch opsmiet.

Diftarsysteem: betelje de kilo

De doelstelling fan de gemeente wie om minder ôffal te krijen, fertelt Van Veen. "Van afval naar grondstof" wie it biedwurd en dêrom woene se in folumeprikkel jaan, dus de minsken derta oansette om minder ôffal oan te bieden. Mar dat slagge net goed. Der bliuwde te folle restôffal oer. Boppedat fûnen de boargers dat it servicenivo no minder wie. Dêrom is de gemeente dochs mar wer oergien op ien ker yn de twa wiken leegje en betelje de kilo, it saneamde Diftarsysteem. Mei dit nije systeem giet de gemeente Hearrenfean no rjochting de 100 kilogram restôffal yn de twa wiken, seit Van Veen.