HEA! Henk leit Ljouwert fêst op film

Filmje fynt Henk van der Brug út Ljouwert it moaiste dat der is. As jonge jonge hie er al in kamera yn de hannen en makke er famyljefilmkes. Tsjintwurdich filmet Henk wat der yn de stêd bart, foar it Youtube-kanaal 058Online. Mar ek foar in spylfilm draait Henk syn hân net om.