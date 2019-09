Boereprotest op 1 oktober: "Er wordt te veel geluisterd naar de schreeuwers"

De boeren reagearje mei harren demonstraasje op de lêste foarstellen fanút de polityk om de lânbou de kommende jierren flink yn te krimpen fanwege it stikstofprobleem. Lekkerkerker hat krekt as in soad fan syn kollega's it idee dat it altyd de boeren binne dy't it ûntjilde moatte by it oplossen fan it klimaatprobleem en de oantaasting fan de natoer. Neffens him is de maat fol.

Harkje nei de razers

Lekkerkerker: "De negatieve berichtgeving is volledig onterecht. Een klein groepje roept heel hard en heeft een groot podium gekregen. Over het algemeen heb ik het idee dat we nog wel gewaardeerd worden. Maar er wordt te veel geluisterd naar de schreeuwers."