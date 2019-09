"Alle jierren wer oare pillen troch nije regels De Friesland"

By De Friesland leit de kar foar medisinen by de apoteker, leit Jouke de Jong fan de Fryske Apotekers Feriening út. De apotekers meie kieze en de fersekerder betelje de leechste priis, mei in risiko by de apotekers fan priiisopslach. Dy wurkwize jout de apotekers in soad frijheid.

Oare helpstoffen, kleur of foarm

No't De Friesland oernaam is troch Zilveren Kruis, sil der wat feroarje. Zilveren Kruis wol alle jierren sels medisinen oanwize dy't se fergoedzje foar de pasjinten en dus is de apoteek bûn. Yn dy medisinen sitte wol deselde wurksume stoffen, mar de helpstoffen kinne oars wêze. En dat makket yn de praktyk ferskil foar de pasjinten, want dêr kinne se bywurkingen fan krije. Minsken kinne boppedat yn de war wêze, as se ynienen oare medisinen krije en de kleur en de foarm fan de pillen oars is.

Krapte

Troch dit type belied kinne fabrikanten medisinen weromlûke fan de Nederlânske merk en dat kin liede ta krapte, warkôget De Jong. "Dit komt folop ús kant út", is syn ferwachting. Soms komt it ek foar dat in medisyn yn Nederlân net of dreech te krijen is, mar yn in lân as Dútslân wol. "Dêr moatte wy wat oan dwaan", fynt De Jong.

Mear oerlizze

Neffens him soene soarchfersekerders faker mei de apotekers yn petear moatte oer it ferstrekken fan medisinen. Want de apotekers hawwe direkt kontakt mei de pasjinten. Sy prate mei de pasjinten en hearre hoe't giet yn praktyk.