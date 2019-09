Ljouwerter reisburo krijt soad fragen oer Thomas Cook

It reisburo VakantieXperts yn Ljouwert krijt in soad tillefoantsjes fan ûngerêste reizigers nei oanlieding fan it fallisemint fan reisoanbieder Thomas Cook. It Britse part fan Thomas Cook is fallyt. Dat jildt lykwols noch net foar it Nederlânske ûnderdiel fan it bedriuw. Mar hoe komt it no mei de fakânsjes dy't al boekt binne?