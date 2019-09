Fikingskip yn trije parten fan Snits nei it Fries Museum

Logistike puzzel

It ferfier fan it skip wie noch in flinke logistike puzzel, mei twa frachtweinen en in skip yn trije parten. Dat lêste wie nedich omdat de lift dêr't it skip yn moat, mar fiif meter lang is.

Skea nei falpartij

Doe't in part fan it skip moandeitemoarn by de saneamde 'goederen'-yngong fan it museum nei binnen brocht waard, gong it hast mis. It earste diel foel hurd op 'e grûn. Dat soarge foar wat skea, mar neffens boumaster Bein Brandsma foel it gelokkich allegear wol wat ta.

Tentoanstelling

De tentoanstelling set op 19 oktober útein. Uteinlik moat it skip dêrnei ek gewoan farre kinne.