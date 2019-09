Fotograaf Reiny Bourgonje wint bysûndere priis

Bourgonje hat neffens de sjuery in pakkend portret en in yntrigearjende foto makke fan it 6-jierrich famke Esther van Halderen út Aldskoat. De foto is sketten yn in maisfijld.

Van Gogh as fotograaf

De gedachte achter de priisfraach wie 'Wat soe Vincent van Gogh op de foto sette as er de wrâld fan no besjen soe'. De winnende foto 'Black Pearl' is no te besjen yn it Vincent van Goghmuseum yn Nuenen, mar is ek libbensgrut te besjen oan de Lindegracht op It Hearrenfean.