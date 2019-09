Mei de dokter natuer foarskriuwe as medisyn?

Mei de natuer yn wurde alle manieren fan frij bûtendoar wêze bedoeld, ek yn in park en in bosk, oan it wetter, op see, yn greiden of fjilden. De eigen tún en sportfjilden telle net mei. Dit IVN-ûndersyk is útfierd ûnder 1014 Nederlanners fan 18 jier en âlder.

Oar wittenskiplik ûndersyk hat oantoand dat de natuer derfoar soarget dat minsken minder klachten krije oer burn-out, obesitas, ynfeksjes of ûntstekkingen.

Skotlân

Op dit stuit meie inkeld dokters yn Skotlân de natuer foarskriuwe as medisyn. Sûnt 2018 hawwe dokters dêr in list mei aktiviteiten dy't se harren pasjinten meijaan kinne by beskate medyske klachten,