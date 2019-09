Wethâlder Ter Keurs biedt ekskús oan foar fûle krityk op amtners

De krityk fan de wethâlder skeat in oantal minsken yn it ferkearde kielsgat. Foar de ûndernimmingsried reden om in ynterne brief te stjoeren nei de gemeentesekretaris, dy't foarsitter is fan it kolleezje. Yn dit skriuwen waard ek noch sein dat de útspraken fan Ter Keurs net op himsels steane.

Iepenbier ekskús

Yn de riedsfergadering fan tiisdei moat de wethâlder djip troch it stof. Ter Keurs sil yn it iepenbier syn eksús oanbiede en syn beskuldigingen ynlûke. Dat lit boargemaster Jan Rijpstra yn in brief oan de meiwurkers fan de gemeente witte.