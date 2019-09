VVD T'diel oer leegjen grize kliko's: "It rint hjir út de klauwen"

Koartlyn waard it plan om de grize kontener minder faak te leegjen, oannaam troch de ried. De VVD wie ien fan de iennige partijen dy't it net mei it plan iens wie. "It ferbjustere ús dat it allegear sa maklik giet", seit Hoekstra. "Kenlik ferwachtet gjin ien dat dit plan problemen opsmite sil, wylst wy fan in hiel soad gesinnen mei bern hearre dat se no al in folle kontener ha nei twa wiken."

Offalsirkus

Neffens de gemeente kinne ynwenners troch it ôffal te skieden in hiel soad ôffal besparje dat yn de grize kontener belânet. Troch elkenien ynformaasje te jaan oer it skieden fan ôffal, soe dit slagje moatte. Hoekstra: "Der wurdt in hiel ôffalsirkus optûgd, mei ynformaasje en apps. Mar wy ferwachtsje grutte problemen."

Neat fan leard

De VVD hat it kolleezje frege om foarbylden te jaan fan gemeenten dy't dit trijewyklikse ophelsysteem mei sukses ynfierd hawwe. Hoekstra: "Dan neame se de gemeente Hearrenfean, wylst dy yntusken fan dit systeem ôfstapt is, om't it gjin sukses wie. Mar kenlik ha wy dêr neat fan leard."

Koartste ein

Hoekstra is net te sprekken oer it plan, mar kin net oars as tasjen hoe't it dochs ynfierd wurdt. "Wy lûke oan de koartste ein. De mearderheid wol it, dus dan kinne wy der net folle oan feroarje."