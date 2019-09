See-egel kin helpe by beskerming koraal

It giet net goed mei it koraal. Yn it Karibysk gebiet bygelyks soargje algen dat it koraal stadichoan ferdwynt. Dy algen binne goed te bestriden troch see-egels, mar dy binne der hast útstoarn. Hegeskoalle Van Hall Larenstein yn Ljouwert siket nei in oplossing om de see-egel werom te bringen.