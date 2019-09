Theo Pijper (39) mei brutsen pols nei sechsde plak op WK langbaan

Yn de finale kaam de Dútser Lukas Fienhage as earste oer de streek en pakte sa de deititel. Bergé waard dêr twadde en de Tsjech Josef Franc tredde. Theo Pijper kaam net fierder as de heale finale. Hy einige yn Roden as sânde, mar yn de einstân fan it WK pakte Pijper in knap seisde plak. Dat plak jout rjocht op in startbewiis foar it WK 2020.