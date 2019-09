Kelvin de Ruiter prolongearret wrâldtitel frachtweinlûken

It toernoai bestiet út trije ferskate ûnderdielen. De dielnimmers moatte de frachtwein mei ferskate techniken lûke.

De tarieding fan De Ruiter wie net optimaal, want de jûn foar de wedstriid rekke er blessearre. Dat barde doe't er de trep oprûn, wêrby't er mei de tiennen hurd tsjin de trep oanrûn. Mei in soad pine kaam de 2,02 meter grutte De Ruiter dochs yn aksje. Hy hold Sean O'Hagan (Ierlân) en Miko Torro (Finlân) efter him.