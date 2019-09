Kuierders op De Gordyk helje goed 140.000 euro op foar kankerbestriding

Ek ferskate dj's en artysten wurken belangeleas mei. De rûte troch De Gordyk wie nachts ferljochte mei mear as 4.000 kearskes. By in soad fan dy kearskes stie in persoanlik boadskip foar in kankerpasjint of âld-kankerpasjint.

Boppe ferwachting

Janet de Vries fan de organisaasje wie tige te sprekken oer it ferrin fan de earste 'Samenloop voor hoop' op De Gordyk. It tal dielnimmers en ek de opbringst wiene boppe ferwachting.