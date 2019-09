Hearrenfean fjouwer kear lyk yn fjouwer thúswedstriden: "Dit schiet niet op"

"Even later kwam-ie terug en hadden we even contact", giet Jansen fierder. "Hij is enorm gefrustreerd en baalt van zichzelf. Het is zwaar teleurstellend."

Plan wie om earder te wikseljen

De technyske stêf fan SC Hearrenfean wie al fan doel om Odgaard earder te wikseljen. "Maar dan komt die penalty", fertelt Jansen. "Hij is degene die onze penalty's neemt, dus ook deze. Klaar. Maar hij mist. Dan hadden we hem er direct af kunnen halen, want dat was voorafgaand aan die strafschop wel het plan. Maar dat doe ik gewoon niet. We hebben met mensen te maken. Dat voelde slecht en dat verdient hij ook niet. Hij stopt er zoveel energie in. Dat hij uiteindelijk teleurgesteld is in de wissel en een moment voor zichzelf pakt, vind ik echt logisch. We moeten elkaar spijkerhard steunen, dat hebben we nodig."