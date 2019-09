Isabelle Diks: "Platteland kan niet zonder de stad, maar andersom geldt hetzelfde"

Grutte problemen by hast alle gemeenten

Boargemaster Ellen van Selm fan Opsterlân koe it allinne mar mei har iens wêze. Trochdat der taken fan it Ryk nei de gemeenten oerhevele binne, ha gemeenten it dreech. Want mei dy ekstra taken is tagelyk in besunigingsslach trochfierd. Der binne no grutte problemen by hast alle gemeenten yn it sosjaal domein. Gemeenten krije de begrutting net rûn en der binne guon dy't Artikel 12-gemeente driigje te wurden. Dat betsjut dat se ûnder finansjele kuratele steld wurde troch it Ryk.

Diks folle dêrop noch oan dat it net allinne om it feit op himsels giet, mar ek om de presintaasje fan minister Hoekstra. Hy hie it oars bringe moatten en moar omtinken ha moatten foar de gefoelens fan de provinsjale en gemeentlike bestjoerders.