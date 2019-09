It wie in spannende dei foar Epke Zonderland. Hy hie kwa sûnens in minne wike hân, mar moast him wol sjen litte by de turnynterlân wêroan Nederlân meidie. Op it spul stiet in plak yn de seleksje foar it wrâldkampioenskip turnjen, dat oer sa'n twa wiken begjint yn it Dútske Stuttgart.

Epke turnde sneontejûn op It Hearrenfean twa ûnderdielen. Hoe't dat gie, is te sjen yn de ûndersteande fideo.