Wedstriid tsjin FC Utrecht einiget yn desepsje foar SC Hearrenfean: opnij gjin winst yn eigen hûs

De bêste kâns op it winnende doelpunt wie foar Jens Odgaard. Hy miste in penalty, neidat er yn de 78'ste minút ûnderúthelle wie. Doe stie it al 1-1.

It earste gefaar yn de wedstriid wie foar FC Utrecht. Al nei 18 minuten kamen de Utrechters op foarsprong, troch in doelpunt fan Gyrano Kerk. Hy wipte de bal sa oer doelman Warner Hahn hinne.

In kertier foar de rêst kaam Hearrenfean op likense hichte. Nei in moaie aksje en in goeie foarset fan Mitchell van Bergen skeat Chidera Ejuke de bal yn de fiere hoeke.

Yn de twadde helte wie Hearrenfean de boppelizzende ploech. Twa kear like Hearrenfean op foarsprong te kommen, twa kear troch Odgaard. Earst skeat er de bal oan de ferkearde kant fan de peal yn it sydnet. En dêrnei miste hy in strafskop.

Yn de slotfaze kaam Utrecht werom, mar der waard net mear skoard.