Piet Paulusma: "It is folop simmer mei hiele hege temperatueren"

Piet ferwachtet dat de temperatueren snein 'hiel heech' wurde sille. "Mei 23 oant 25 graden wurdt it folop simmer, en de sinne is der ek flink by."

Oan de ein fan de dei kin de loft berinne. "Dan binne der wolken. Dat jout oan dat der in waarsferoaring op komst is. It liket wol drûch te bliuwen. As der gjin bui komt, bliuwt it jûn lang bûtensitterswaar. De kâns op in bui is lyts, mar ik slút it net út."

Omrop Fryslân krijt alle wiken tsientallen foto's tastjoerd fan it waar. Hjirûnder is in seleksje te sjen fan de foto's fan dit wykein.