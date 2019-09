Nederlandse volleybaldames winnen met overmacht van Kameroen

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison staat nu derde in de ranking van de twaalf landen die meedoen in Japan. Kameroen staat elfde en heeft pas twee sets gewonnen.

Morrison gebruikt het toernooi vooral om de ploeg verder voor te bereiden op het olympisch kwalificatietoernooi in januari. Na twee gemiste mogelijkheden is dat de laatste kans deelname in Tokio 2020 af te dwingen. Maandag spelen de volleybalsters tegen Zuid-Korea.