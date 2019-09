Nederlânske follybalfroulju winne mei oermacht fan Kameroen

De ploech fan bûnscoach Jamie Morrison stiet no tredde yn de ranking fan 12 lannen dy't meidogge oan it toernoai yn Japan. Kamoeroen stiet alfde en hat pas twa sets wûn.

Morrison brûkt it toernoai foaral om de ploech fierder ta te rieden op it olympysk kwalifikaasjetoernoai fan jannewaris. Nei twa miste mooglikheden is dat de lêste kâns om dielname oan Tokio 2020 ôf te twingen. Moandei spylje de froulju tsjin Súd-Koreä.