HEA! Unike kolleksje klean yn Balk

In groep fan sa'n 10 froulju út Balk runt op frijwillige basis sûnt juny fan dit jier de kleanútlien yn Balk. Mei it oernimmen fan de toaniel- en feestkleanwinkel fan De Jouwer en harren eigen kolleksje is der gjin nee mear te keap yn de winkel. Meiinoar tûzenen stiks klean en ek noch huodden, petten en aksessoires meitsje dat de kleanútlien yn Balk unyk is. Je kinne it sa gek net betinke, of it is der.